Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında ABD’nin de bulunduğu toplam 14 ülkeden, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) korona virüsün (Covid-19) kökeni hakkındaki raporunun ertelenmesi ve eksiksiz verilere erişiminin olmaması yönündeki endişelerini dile getiren bir ortak açıklama yapıldı. Avustralya, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Kuzey Kore, Slovenya, İngiltere ve ABD hükümetleri tarafından imzalanan ortak açıklamada, "SARS-CoV-2 virüsünün kaynağına ilişkin uluslararası uzman çalışmasının önemli ölçüde gecikmesi ve eksiksiz, orijinal verilere ve örneklere erişimin olmaması ile bu yöndeki ortak endişelerimizi dile getirmemiz aynı derecede önemlidir. Bağımsız uzmanların, salgının ilk aşamalarında bu pandeminin nasıl ortaya çıktığını belirlemeyle ilgili tüm bağlantılı insan, hayvan ve çevresel verilere, araştırmalara ve personele tam erişime sahip olması çok önemlidir" ifadelerine yer verildi.

DSÖ ekibinin müfettişlerinden bir yetkili, Çin’in erken Covid-19 vakalarına ilişkin ham verileri DSÖ liderliğindeki ekibe sağlamayı reddettiğini ifade etmiş, bu durumun ise küresel salgının nasıl başladığını anlama çabalarını potansiyel olarak karmaşık hale getirdiğini belirtmişti. Ülkelerin ortak açıklaması ise, virüsün insanlara nasıl bulaştığını bulmak adına hayvanlarla ilgili daha fazla araştırmayı destekleyerek, DSÖ ve üye ülkelerden erişim, şeffaflık ve zamanındalık için yenilenmiş bir taahhüt çağrısında bulundu.

DSÖ’DEN DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILMASI YÖNÜNDE ÇAĞRISI

Covid-19 salgının ortaya çıkışını araştırmakla görevli uluslararası bir ekibin 14 Ocak-10 Şubat tarihleri arasındaki Çin’in Wuhan kentinde yaptığı saha araştırmasına ilişkin raporun yayınlamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulunmuştu.

LABORATUVARDAN ÇIKMASI DÜŞÜK BİR İHTİMAL

Raporda, Covid-19’un yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılıyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtilmiş, virüsün laboratuvardan sızmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu açıklanmıştı. Araştırmaların daha ileri çalışmalarla ele alınması gerektiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ ile tüm hipotezler mümkündür. Bu rapor çok önemli bir başlangıç ama son değil. Henüz virüsün kaynağını bulamadık ve bilimi takip etmeye devam etmeliyiz” demişti.