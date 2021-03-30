Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Herald gazetesinin haberine göre, Çin'de üretilen aşıların 1 milyon dozu bugün başkent Harare'deki Robert Gabriel Mugabe Havalimanı'na ulaştı. Sağlık Bakanı Yardımcısı John Mangwiro, şimdiye kadar 1 milyon 200 bin doz Sinovac, 400 bin doz Sinopharm ve 35 bin doz Covaxin aşısı teslim aldıklarını belirtti. Mangwiro, ülkede aşılanan kişilerin sayısının 70 bine yaklaştığını, yeni aşılarla bu rakamı hızlıca artırmayı amaçladıklarını söyledi. Yaklaşık 15 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 36 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 1500'den fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.