Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bin 702 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 585 bin 385’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 381 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 95 bin 337’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 72’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 510 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 56 bin 716 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 259 bin 656’sına tek doz, 2 milyon 797 bin 60’ına ise iki doz aşı yapıldı.
Fransa’da son 24 saatte 30 bin 702 yeni vaka
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 30 bin 702 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 585 bin 385’e yükseldi.
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bin 702 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 585 bin 385’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 381 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 95 bin 337’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 72’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 510 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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