Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 96 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 bin 751 yeni vaka tespit edildiği, 9 bin 535 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 747'ye, vaka sayısının da 605 bin 7'ye yükseldiği, 503 bin 952 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 37 kişinin vefat ettiği, 5 bin 995 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 915 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 286'ya, vaka sayısının 844 bin 260'a, iyileşenlerin sayısının da 755 bin 350'ye ulaştığı kaydedildi.