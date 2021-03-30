Çekya'nın başkenti Prag'ın 20 kilometre güneybatısında bulunan Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, helikopterin kasaba yakınlarındaki tarlaya çakıldığı belirtildi. Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, savcılığın ise cesetlere otopsi yapılması talimatı verdiği öğrenildi.
Çekya'da helikopter kazası: 2 ölü
30.03.2021 - 23:07 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekya'da Dobrichovice kasabası yakınlarında helikopter düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : çekya,helikopter kazası,
778661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/778661.aspx
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