Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 bin 226 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 674 bin 168'e çıktı.

139 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 407 artışla 32 bin 825 oldu.

Ülkede 6 bin 405 kişi iyileşti, 5 bin 558 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 18 bin 668 kişi aşılandı, aşılananların sayısı 231 bin 566'ya ulaştı.

Ülkede 26 Mart'ta 18 bin 132 ile günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.