Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japonya Ulusal Güvenlik Sekreteri Genel Sekreteri Shigeru Kitamura, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Suh Hoon ile ülkenin doğusundaki Maryland eyaletinin başkenti Annapolis’te bir araya gelecek. Görüşmenin Cuma günü, ABD Deniz Harp Okulu’nda yapılacağı bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, güvenlik danışmanları bir araya gelerek Kore yarımadasındaki barış ve istikrarın sürdürülmesi gibi konuları tartışacak.



Öte yandan, geçen hafta Japonya hükümeti Kuzey Kore’nin iki balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Pyongyang'ın eylemini "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak nitelendirmişti.