Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'de mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısının son günlerde 800'ün üzerine çıkması dikkati çekiyor.

Sağlık yetkilileri günlük vaka sayısının kısa sürede 1000 sınırını aşabileceği uyarısında bulunurken, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de bu durum "tehlike çanlarının çaldığı" şeklinde değerlendiriliyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze'de salgının bu yeni dalgası, sağlık, ekonomi, eğitim gibi pek çok alanda kısıtlı imkanlar nedeniyle zaten ciddi zorluk yaşayan halkın sıkıntılarını daha da arttırdı.

Gazze'deki yönetim, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması için çeşitli tedbirler almaya başladı. Davet, taziye gibi toplu etkinliklere kısıtlamalar getirilirken, okullar ve camiler ise daha önce olduğu gibi açık kalmaya devam edecek.

Gazze'deki laboratuvarlar yeni mutasyonları incelemeye uygun değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Ofis Müdürü Abdunnasır Subh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde mutasyona uğramış Kovid-19 vakaları olduğuna ilişkin şüphelerin arttığını belirtti.

Virüsün bulaşma hızının artmasıyla bu şüphelerin güçlendiğini kaydeden Subh, hızlı yayılımın yeni mutasyonların önemli özelliklerinden biri olduğunu hatırlattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına bağlı merkez laboratuvarın yeni mutasyonları inceleme kabiliyeti bulunmadığını kaydeden Subh, DSÖ'nün bakanlığa "yeni mutasyonların incelenmesi için İsrail veya Batı Şeria'daki merkezi laboratuvarlara numune göndermeye hazır olduğu" bilgisini ilettiğini aktardı.

Subh, DSÖ'nün bu konuda bakanlıktan talep beklediğini ve bölgede yeni mutasyonların tespit edilmesi durumunda, örgütün bunları incelemek için gerekli malzeme ile teçhizatı sağlamaya çalışacağını ifade etti.

Günlük vaka sayısı 1000 sınırını aşabilir

DSÖ'nün, vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Gazze'deki salgın durumundan kaygılı olduğunu vurgulayan Subh, önleyici tedbirlere uyulmazsa günlük enfekte sayısının kısa sürede 1000 sınırını aşabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'de Kovid-19 hastalarına tahsis edilen Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf el-Akkad, hasta sayısının her geçen gün arttığını ve virüsün niteliğinde de değişkenlik görüldüğünü anlattı.

Mart ayının ortasında 11 olan yatan hasta sayısının halihazırda 50'ye yükseldiğini ve bunun daha da artabileceğini kaydeden Akkad, söz konusu hastaların 15'inin yoğun bakım ünitelerinde, geri kalanının ise entübe olduğu bilgisini verdi.

Salgındaki bu yeni dalgada, nefes almada yaşanan güçlük başta olmak üzere semptomların daha şiddetli yaşandığını aktaran Akkad, ilk dalgada olduğu gibi bunu da kontrol altına alabilecekleri konusunda ümitli olduğunu söyledi.

İlk dalgada büyük ölçüde kurallara uyulduğunu hatırlatan Akkad, halkın önleyici tedbirlere uyması halinde bu sürecin de üstesinden gelinebileceğini dile getirdi.

Halkta endişe hakim

Filistinli anne Lin en-Neffar (23), vaka sayısında yaşanan ciddi artışın ailesi adına kendisini de endişelendirdiğini söyledi.

Küçük kızının enfekte olmasından korktuğu için son zamanlarda zaruri haller dışında evden çıkmadığını belirten Neffar, "Mevcut kaynakların yetersizliği nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin daha da kötüleşmesinden korkuyorum." dedi.

Filistinli taksici Luey Musa (32), salgının yeni dalgasının paniğe neden olduğunu ifade ederek, "Biz şoförler olarak günde onlarca kişiyle iç içeyiz. Kimi sağlıklı, kimi hasta. Gün içerisinde sterilize edilmeden elden ele dolaşan nakit paraları kullanıyoruz." dedi.

Yeni dalganın Gazze'nin tümüyle kapanmasına yol açabileceğini söyleyen Musa, "Bu konuda endişeliyiz. Kısıtlamalar olduğunda çalışamıyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Biz, günlük çalışan kişileriz. Bir gün işimiz tatil edilse evimize yiyecek götüremiyoruz. Zaten ilk dalgadaki kapanmadan oldukça etkilendik." diye konuştu.

"Tehlike çanları çalıyor"

Filistinli Huda Abdullah da son aylarda salgınla ilgili tedbirlere uyulması konusunda bir rehavetin olduğunu belirterek, "Tehlike çanları çalıyor. Salgının hızla yayılması, herkesin tedbirlere daha fazla uymasını gerekli kılıyor. Bağışıklık sistemi güçlü olmasına rağmen bir yakınım bu virüs nedeniyle oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdi." dedi.

Bir çocuk annesi Leyyin en-Neffar da vaka sayılarındaki yükseliş nedeniyle endişeli olduğunu, gerekmedikçe dışarı çıkmadıklarını ve ev ziyaretlerine de gitmediklerini belirtti.

Neffar, abluka nedeniyle zaten zor durumda olan Gazze'deki sağlık sisteminin imkanlarının yetersizliğine dikkati çekti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip bölgede bugüne kadar virüs nedeniyle 610 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 64 bini aştı.