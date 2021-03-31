Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMA Direktörü Emer Cooke, düzenlediği basın toplantısında, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu şüphesiyle bazı ülkelerde uygulanması bir süre durdurulan AstraZeneca'nın aşısı hakkındaki incelemelerinin devam ettiğini belirtti.

Cooke, "İki hafta önce değerlendirmemizin ara sonucunu açıklamıştık. O zaman AstraZeneca aşısının faydalarının, Kovid-19 hastalığının önlenmesi ve hastaneye kaldırılma durumuyla bağlantılı olarak, yan etki risklerine ağır bastığı görüşünü vermiştik. Bu konudaki pozisyonumuz değişmedi." dedi.

AstraZeneca aşısının incelenmesine EMA dışından uzmanların da katıldığı bilgisini veren Cooke, pıhtılaşma vakalarının alışılmadık ve çok nadir olduğunu söyledi.

Cooke, "Uzmanlar, bu nadir vakalarda yaş, cinsiyet veya pıhtılaşmayla bağlantılı daha önceki bozukluklar gibi spesifik risk faktörü tespit edemediklerini bize söyledi." ifadesini kullandı.

Vakalarda aşıyla ilgili bağlantı bulamadıklarını ancak bunun hala mümkün olduğunu vurgulayan Cooke, incelemelerin süreceğini bildirdi.

Cooke, AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması konusunda ise "Şu anda elimizde bulunan bilimsel verilere göre bu aşının herhangi bir nüfus grubunda kullanımının kısıtlanmasını destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." diye konuştu.

- Aşının kullanımı durdurulmuştu

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca aşısının uygulanması, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle mart ayı ortasında bazı ülkelerde geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı. EMA ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu da aşının kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Aşının önceki gün de Kanada'da 55 yaş altı kişilerde, Almanya'nın başkenti Berlin'de ise 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alınmıştı.