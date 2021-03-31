Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail güçleri, Filistin'in El Halil kentinde yer alan El-Şuhada Caddesi'ndeki kontrol noktasının girişinde protesto düzenleyen Filistinli göstericilere saldırdı. El-Halil kentinde bulunan eski bir mezarı basan İsrailli yerleşimcileri protesto eden ve kentte girişin yasaklandığı bazı mahalle ile sokakların açılmasını talep eden Filistinli göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail işgalini kınayan pankartlar taşıdı. Protestoculara saldıran İsrail askerleri ise, Filistinli göstericilere şiddet uygulayarak gösteriyi engellemeye çalıştı. İşgalci İsrail güçlerinin protestoya baskın anı ise kameralara yansıdı.



Öte yandan işgalci İsrail güçleri, El Halil kentinin merkezinde bulunan eski bir evin içindeki mezarda dini toplantılarını düzenleyebilmek ve yüzlerce İsrailli yerleşimcinin gelişini güvence altına almak adına, El Halil'in merkezindeki Bab al-Zawiya ve Beer Sheva Caddesi'ni kapatmıştı.