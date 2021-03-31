Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 111 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 570 yeni vaka tespit edildiği, 9 bin 192 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 858'e, vaka sayısının da 611 bin 577'ye yükseldiği, 513 bin 144 kişinin ise iyileştiği ifade edilen açıklamada, ülkede salgının başından bu yana günlük en yüksek ölü sayısının kaydedildiği aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 37 kişinin vefat ettiği, 6 bin 664 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 210 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 323'e, vaka sayısının 850 bin 924'e, iyileşenlerin sayısının da 759 bin 560'a ulaştığı kaydedildi.