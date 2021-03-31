Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin de yasaklandığını bildirdi.
Macron bizzat duyurdu, Fransa'da büyük yasaklar başladı
31.03.2021 - 21:22 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.
Etiketler : macron,fransa,haberler,
778905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/778905.aspx
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