Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı saldırı, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleşti. Saldırıda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
31.03.2021 - 21:52 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Etiketler : abd,silahlı saldırı,
778910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/778910.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER