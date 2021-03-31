Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı saldırı, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleşti. Saldırıda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.