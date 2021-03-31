Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 52 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 345 bin 788'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 43 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 713'e yükseldi.

4 milyon kişinin aşılanması tamamlandı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 30 milyon 905 bin 538 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 4 milyon 108 bin 536 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 7,8'inin aşılandığı açıklandı.

Sıcak hava nedeniyle kısıtlama kuralları ihlal edildi

İngiltere'de Mart ayının son 50 yıldaki en sıcak günü yaşanırken, binlerce kişi parklarda ve dış mekanlarda toplandı. Birmingham, Leeds ve Brighton'da açık alanlarda yoğun bir kalabalık görülürken, Nothingham'daki iki parkın kalabalık yüzünden kapatıldığı belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal medya hesabından dışarıdaki kalabalığa seslenerek, "Buraya kadar geldik, şimdi mahvetmeyin" uyarısında bulundu.