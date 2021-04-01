Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini yeniden inşa etme hedefine yönelik çalışmalarına yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketiyle başlıyor.

Seçim kampanyasında ülke ekonomisinin yeniden tasarlanması gerektiğini savunan Biden, ABD ekonomisinde değişimi başlatacak harcama paketinin ve gelecek ekonomi vizyonunun detaylarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin hayata geçmesinin ardından yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketini gündeme getiren Biden, ABD ekonomisini yeniden inşa etmeye yönelik çalışmalarını başlatmış oldu.

Ekonominin yeniden canlandırılması hedefleniyor

Biden'ın izleyeceği ekonomi planı "Amerikan İstihdam Planı" ve "Amerikan Aileler Planı" olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. İlk aşamada, altyapı yatırımlarının yoğunlukta olduğu "Amerikan İstihdam Planı"nın hayata geçirilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi ile Kovid-19 salgının ekonomide neden olduğu yaraların sarılması ve ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ile üretimi yeniden canlandırmayı hedefleyen pakette, yol ve köprü gibi yatırımların yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ile insani hizmetlerin artırılmasına yönelik projeler de yer alıyor.

İstihdamı artırması öngörülüyor

Pakette, yol, köprü, otoyol, liman, havalimanı ve elektrikli araç sistemlerinin geliştirilmesi gibi projelere 621 milyar dolarlık kaynak ayrılırken, üretim, Ar-Ge ve mesleki eğitimi projelerine 580 milyar dolarlık finansman sağlanması planlanıyor.

Okul ve konutların inşası ile iyileştirilmesine yönelik projelere 300 milyar dolar ayrılan pakette, içme suyu altyapısı, elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve geniş bant internet erişiminin artırılmasına yönelik yatırımlar için 300 milyar dolarlık kaynak aktarılması öngörülüyor. Pakette, yaşlılar ile engellilerin bakımına yönelik yatırımlara ise 400 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Biden, söz konusu altyapı paketini "Amerika'da nesilde bir yapılabilecek bir yatırım" olarak nitelendiriyor.

Uzmanlar, Biden'ın altyapı paketinin ülkedeki istihdamın artırılmasına yardımcı olacağını ve Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik zararın bir kısmını giderebileceğini belirtiyor.

Georgetown Üniversitesi Eğitim ve İş Gücü Merkezi'nin raporunda, 2 trilyon dolarlık paketin Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik yaraları tedavi etmek için iyi bir ilaç olacağı kaydediliyor.

Raporda, altyapı planının 10 yılda 15 milyon kişiye istihdam sağlamasının beklendiğine dikkat çekilirken, mavi yakalı işçilerin yoğunlukta olduğu iş gücü piyasasını geçici olarak canlandıracağı belirtiliyor.

Finansmanı vergi artışlarıyla sağlanacak

Yatırımların nasıl finanse edileceği tartışma konusu olan paket ile kurumlar vergisinin artırılması gibi düzenlemelerin de hayata geçmesi planlanıyor.

Paketin 8 yılda yaklaşık 2 trilyon dolara mal olması beklenirken, paketinin finansmanının kurumlar vergisinin yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılması ve şirketlerin yabancı ülkelerdeki kazançları üzerindeki vergilerin artırılmasıyla 15 yıldan fazla bir sürede sağlanacağı belirtiliyor.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ülkede yeni yatırımlara ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olurken, altyapı paketinin büyüklüğü ve finansmanının kongrede iki parti arasında yeni bir çatışmaya zemin hazırlayacağı kaydediliyor. Biden, kurumlar vergisinin yüzde 28'e çıkarılmasına yönelik eleştirilere, yılda 400 bin dolardan az kazananların üzerindeki vergi yükünün artırmayacağı yanıtını veriyor. Zenginleri cezalandırma niyetinde olmadığını belirten Biden, herkese fırsat oluşturmayı istediğini savunuyor.

Planın ikinci kısmının bu ay açıklanması bekleniyor

Biden, ekonomi planının sağlık ve eğitim gibi hizmetlere odaklanan ikinci kısmının detaylarının ise nisan ayında açıklanması bekleniyor.

Beşeri altyapıya yönelik harcamalara odaklanılacak ikinci kısmın hayata geçmesiyle ekonomi planın toplam 4 trilyon dolara ulaşacağı kaydediliyor.

İkinci pakette, ailelere yönelik hizmetlere ilişkin düzenlemelerin yanı sıra sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi ve ücretli izin gibi konuların yer alacağı belirtiliyor.