Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNFPA Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, AB İnsani Yardım Kurumu tarafından finanse edilen "Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişiminin Artırılması Projesi" ile engelli mültecilerin ve onların bakımını üstlenen kişilerin kendilerine yönelik hizmetler hakkında bilgi alması ve bu hizmetlere erişiminin artırılması hedefleniyor.

Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi konumundaki Türkiye'de 3,6 milyon geçici koruma altında bulunan Suriyelinin bulunduğu belirtilen açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Göç Örgütünün (IOM) 2017'de yaptığı araştırma neredeyse her 10 mülteci hanesinden birinde engelli birey bulunduğunu gösteriyor.

Engellilik durumunun, mültecileri istihdam, eğitim ve sağlığa erişim gibi pek çok alanda daha da kırılgan hale getirdiğine, özgüven düşüklüğü ve toplumdan dışlanma hissi gibi psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamalarına da yol açabildiğine dikkat çekilen açıklamaya göre, engelli mülteciler en fazla sağlık hizmetlerine ilişkin desteğe ihtiyaç duyuyor.

Buna göre, UNFPA Türkiye'nin yaptığı araştırmanın verileri engelli mültecilerin yarısının ameliyata ve belirli ilaçlara, üçte birinin ise protez ve ortopedik cihazlara ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Engelli mültecilerin yarısından fazlası ulaşım zorluğu, maddi imkansızlıklar ve dil engeli sebebiyle sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyor.

Açıklamaya göre, UNFPA tarafından SGDD-ASAM ortaklığında ve AB İnsani Yardım Kurumunun finansal desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında Ankara ve İzmir'deki 2 hizmet birimi aracılığıyla engellilere ve onların bakımını üstlenen kişilere yönelik çeşitli hizmetler veriliyor.

Buna göre, proje çerçevesinde engelli mültecilere, danışmanlık, bilgilendirme, psiko-sosyal destek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı önleme ve müdahale hizmetleri ve diğer hizmetlere erişim konusunda yönlendirme ve destek başta olmak üzere koruma hizmetleri sunuluyor.

Engelli dostu araçlar ile kişilerin hizmet birimlerine ve diğer hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırıldığı belirtilen açıklamaya göre, proje merkezleri ayrıca, Sağlık Bakanlığının, belediyelerin ve UNFPA'nın, engelli kadın ve kız çocuklarının başta üreme sağlığı olmak üzere genel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik halihazırda faaliyet gösteren diğer hizmet birimleriyle de yakın iş birliği içinde çalışıyor.