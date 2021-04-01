Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının kötüye gitmesi nedeniyle daha önce bazı bölgelerde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde uygulanmasını öngören karar, 9 "hayır" oyuna karşı 348 "evet" oyuyla Mecliste kabul edildi. 179 milletvekili de söz konusu karara tepki göstererek oy kullanmadı.

Başbakan Jean Castex, Mecliste yaptığı konuşmada, oy kullanmayan milletvekillerini ulusal sorundan siyasi çıkar sağlamaya çalışmakla suçladı.

Salgında "üçüncü dalganın" içinde olduklarını hatırlatan Castex, günlük vaka sayısının son 2 haftada yüzde 55 arttığını belirtti.

Castex, Kovid-19 nedeniyle ülkede kamuya açık alanlarda alkol tüketmenin yasaklandığını duyurdu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tedbirlere ilişkin kararı tek başına almasına tepki gösterdi.

Mecliste "evet" veya "hayır" oyu kullanmaya mecbur bırakıldıklarını ifade eden Melenchon, alınan kararlarda değişiklik yapılmasına imkan verilmediğini söyledi.

Macron yeni tedbirleri açıklamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün salgına karşı alınan yeni tedbirler açıklamıştı. Buna göre daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi.

İnsanlar, evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilecek ve 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getirilecek.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan mağazalar dışındaki tüm dükkanlar kapatılacak. Fransızların evden çalışmaları da teşvik ediliyor.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatılacak. Anaokulu ve ilkokullar 26 Nisan'da eğitime başlayacak. Ortaokul ve liselerde ise 26 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim verilecek.