Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'taki uzay aracı Curiosity, Kızıl Gezegen’den otuzuncu örneği alırken bir de selfie çekti. Selfie’nin arka planında ismini Fransa'daki bir dağdan alan, Mont Mercou denilen kaya oluşumu var. 26 Mart’ta çekilen selfie, Curiosity'deki Hand Lens Imager tarafından çekilen 60 görüntünün bileşiminden oluşuyor. Curisoty, Mars’taki görevinin 3.070’inci gününde bulunuyor. Curiosity keşif robotu, Mars Bilim Laboratuvarı'nın parçası olarak 26 Kasım 2011’de Cape Canaveral'dan fırlatılmış, 6 Ağustos 2012’de Mars'taki Gale kraterinde Aeolis Palus bölgesine başarılı bir iniş yapmıştı. Keşif aracının hedefleri Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve ileride insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmaktır.