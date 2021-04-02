Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 660 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1330'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 908 bin 974'e çıktığını aktaran Lari, 117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 62 bin 876 olduğunu belirtti.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 5'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 633 bin 949'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 963 bin 778 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 46 şehrin "kırmızı", 119 şehrin "turuncu", 246 şehrin "sarı" ve 37 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.