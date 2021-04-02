Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz hükumeti yaz tatili için trafik ışıklarına benzer bir sistem getirmeyi planlıyor. Ülkeler, Covid vakaları ve aşılama seviyesine göre yeşil, sarı ve kırmızı renklerde listelere ayrılacak. Bu durumda, vakaların yüksek, aşılamanın yavaş seyrettiği Avrupa ülkelerinde tatil yapma hayalleri suya düşecek gibi görünüyor. Tatil yapılabilecek ülkeler listesinde yüksek aşılama oranlarıyla Körfez ülkeleri öne çıkıyor. Yani bir İngiliz, İspanya, Fransa ya da Yunanistan’da tatil yapmak yerine Bahreyn ya da Dubai’ye yönelebilecek.

-Yeşil listedeki ülkelere gidenler, dönmeden önce ve döndükten birkaç gün sonra kendi paralarıyla Covid testinden geçecek.

-Sarı listedeki ülkelere gidenler, döndüklerinde kendilerini 10 gün izole edecek.

-Kırmızı listedeki ülkelere gidenler, döndüklerinde 10 gün otelde kalacak, otel masraflarını da kendileri ödeyecek.

Şu ana kadar sadece ABD, Körfez ülkeleri ve İsrail, yeşil listede olma kriterlerini karşılıyor. İsrail, 100 kişi başına 110 doz aşıyla dünya lideri. Bunu yüzde 84,1 ile BAE, yüzde 46’yla Bahreyn takip ediyor. Bu oran İngiltere’de yüzde 52,4, ABD’de yüzde 44,6. Mevcut durumda çoğu Avrupa ülkesi sarı kategoride bulunuyor. Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan, nüfusunun yüzde 16’sını aşılamış durumda.