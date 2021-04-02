Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk Kovid-19 vakasının 5 Mart 2020'de tespit edildiği yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu ülkede, son 24 saatte 2 bin 154 yeni vaka tespit edilirken, 88 kişi de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede bugün 5 bin 690 test yapıldığı bildirildi.

Kitlesel aşılama çalışmalarının henüz başlamadığı Bosna Hersek'te, salgının başından beri toplam 173 bin 478 vaka tespit edilirken, 6 bin 763 kişi de hayatını kaybetti.

Bosna Hersek, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1 milyon 232 bin doz aşı sipariş ederken, COVAX aracılığıyla bugüne kadar sadece 23 bin 400 doz BioNTech-Pfizer ve 26 bin 400 doz AstraZeneca aşısı ülkeye ulaştı.

Bosna Hersek'e Türkiye'nin bağışladığı 30 bin doz aşının yanı sıra bölge ülkelerinden Sırbistan ve Slovenya da aşı yardımında bulundu.