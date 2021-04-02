Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Muhafazakar Parti milletvekillerinden George Lain Duncan ve Liberal Parti lideri Ed Davey'in de yer aldığı kampanyada aşı pasaportuna ülkedeki özgürlüklere zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıldı.

Kampanyaya 40'ı iktidardaki Muhafazakar Partiden 70 milletvekili destek verdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Davey, Kovid-19 salgını kontrol altına alındıktan sonra özgürlüklerin yeniden elde edilmesi gerektiğini ancak aşı pasaportuyla bunun engelleneceğini belirtti.

Muhafazakar Parti milletvekili Graham Brady de “Klinik olarak savunmasız kişileri korumak ve bulaşma oranlarını azaltmak için uygulanan aşılarla kalıcı kısıtlamaların yolunu açmayı değil normal yaşama dönmeyi hedeflemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanyanın imzacıları arasında yer alan insan hakları grubu “Big Brother Watch”ın aşı pasaportlarına ilişkin “Erişim Reddedildi” başlığıyla yayımladığı raporda, kişiye özel bilgilerin işletmelerle paylaşılmasının sakıncaları anlatıldı.

“Kontrol toplumu” olma tehdidi ile karşı karşıya kalındığına dikkat çekilen raporda, aşı sertifikasının uygulanmasıyla nüfusun tamamında yıllarca sürecek bir ayrımcılığın başlayacağı belirtildi.

Johnson, dün yaptığı açıklamada, insanların aşı olduğunu, test sonucunu ve hastalığı geçirdiğini bilen işletmelerin işlerini güvenle yürütebileceklerini söyleyerek aşı pasaportunu savunmuştu.

Yurt dışına tatil için gideceklerden aşı pasaportu istenebileceğini belirten Johnson, birahanelerin de müşterilerinden aşı pasaportu talep edebileceğini söylemişti.

Kültür Bakanı Oliver Dowden da aşı sertifikalarının insanların tiyatroya ve sinemalara gitmesine yardımcı olabileceğini belirtmişti.