Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyondan canlı yayımlanan maç, olay sebebiyle ikinci raundda durdu. Goodale teknik nakavtla maçın galibi ilan edilirken hakem David Osaghae, Pliev'in sol yüzük parmağının kayıp olduğunun görülmesi üzerine bulunması için anons yaptırdı. Aramalardan sonra parmak, boks eldiveninin içinde bulundu. Pliev hemen hastaneye kaldırıldı ve parmağı yerine dikildi. Hastanede açıklamalarda bulunan Pliev, kendisini acılar içinde bırakan olayı şu sözlerle anlattı: “İkinci raundda eldivenimi tuttu ve sıkmaya başladı. Parmağımın çatırdadığını hissettim. Eldivenimi çekmeye devam etti ve parmağım kırıldı. Akabinde dövüşe devam ettik. Maç sonunda kemiğimin ortaya çıktığını gördüm. Aslında ben buna rağmen maça devam etmek istedim. Çünkü adamı gözüme kestirmiştim. Ama doktor, maçı sona erdirdi” dedi. Pliev, kurallara aykırı olarak eldivenini tuttuğu gerekçesiyle maç sonucunun iptali için Pennsylvania Eyalet Spor Komisyonu’na müracaat edeceğini bildirdi.



