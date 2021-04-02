Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bavyera eyaletinde bulunan Krumbach kasabasında polis, dün alzheimer hastası Türk Habeş Temiz'i silahla vurdu. Ağır yaralanan Temiz hastaneye kaldırıldı. Alman polisi olayla ilgili "Şüpheli şahsın, komşusunun arsasına girdiği yönünde ihbar aldık. Bölgeye ekip yolladık. Göreli polisler, şahsın arsadan çıkmasını istedi ancak ret cevabı aldı. Bunun üzerine şüpheliye biber gazıyla müdahalede bulunuldu. Ardından önce hava sonra da Temiz'e birkaç el ateş açıldı" açıklamasında bulundu.

Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Temiz'in polis tarafından vurulduğu anların yer aldığı görüntü hem Almanların hem de Türklerin büyük tepkisine yol açtı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda "Alman polisi, elinde oyuncak kamyonetler olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor. Vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.