Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yaşanan gerilim devam ederken, Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni bir savaşı başlatma yönündeki girişimlerin ülkeyi yok edeceğini söyledi. Pervıy Kanal'a verdiği röportajda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov "Askerlerin birçoğu, sıcak bir çatışmanın başlatılması yönünde yapılan herhangi bir eylemin ne kadar zararlı olduğunun farkındadır. ABD başta olmak üzere Batı'nın kışkırtacağı siyasetçilerin, askerleri kışkırtmayacağını umuyorum" dedi. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu krizle ilgili açıklamalarından örnek vererek "Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukrayna'yı yok edecek. Bunu Putin kısa süre önce söyledi ve bu hâlâ geçerlidir" ifadesini kullandı.

PESKOV: TEBİRLERİMİZİ ARTIRIRIZ

Ukrayna Savunma Bakanlığının, Donbass'taki gerilimin artması hâlinde ABD’nin, Kiev’e destek sözü verdiğini açıklaması üzerine Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov açıklamalarda bulundu. Peskov “Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya yönelik ek tedbirler almak zorunda bırakır" diyerek hem Kiev yönetimine hem de ABD tarafına sert mesaj gönderdi. Bir diğer gazetecinin bu tedbirlerin hangi yönde olacağını sorması üzerine Peskov “Gerekli görülen her tedbir” diyerek detaylı bilgi vermedi.

Ukrayna ordusunun bölgede provokatif eylemlerde bulunduğunu iddia ederek Rus yanlısı ayrılıkçılara destek veren Peskov, “Maalesef Donbass'ta temas hattındaki durum korku verici. Ukrayna ordusu, birkaç değil çok sayıda provokasyonda bulunuyor. Rusya'nın bir düşman gibi gösterilmesi, bizim için kabul edilemez ve yersiz bir davranıştır. Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve hiçbir zaman etmedi. Bizim tutumumuz bunun üzerine inşa ediliyor" dedi.

"Ukrayna krizini Batı ve Rusya körüklüyor"

Rusya’nın tank ve obüsler eşliğinde yaklaşık 4 bin askerlik 28 taburu Ukrayna sınırına konuşlandırmasının ardından bölgede gerilim yüksek seyrediyor. Ukrayna alarm durumuna geçerken, gözler bir kere daha Karadeniz'e çevrildi. Bölgedeki gelişmeleri gazetemize değerlendiren Prof. Dr. Toğrul İsmayıl "Karadeniz hiç soğumadı ve soğumayacak. Çünkü bölgede uluslararası dengeler ciddi anlamda ihlal edilmiş durumda” dedi. Batı’nın ve Rusya’nın tutumu sebebiyle meselenin çözümünün gözükmediğini belirten İsmayıl "ABD’nin Joe Biden dönemiyle birlikte ‘yeniden ortaya atılımı’, gerilimin daha da artacağını gösteriyor” diye konuştu.

ÇATIŞMALAR VAR

Bölgede lokal çatışmaların hâlihazırda devam ettiğini ancak şimdilik büyük çaplı bir sıcak taşınma beklemediğini belirten Prof. Dr. İsmayıl şunları söyledi: Ukrayna toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak istiyor. Rusya ise çıkarları doğrultusunda bölgede daha güçlenmeyi arzuluyor. Bölgede bu tür krizleri en iyi yönetebilen ülke Türkiye. Bu sebeple Ankara, taktiksel işbirlikleri ile bu meseleyi çözebilir. Ancak bu sadece Türkiye’ye bağlı değil, Batı’nın da sürece dahil olması gerekir. (Selçuk Böke ANKARA)