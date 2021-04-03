Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililerin videokonferans yoluyla yaptığı toplantının ardından AB'den açıklama geldi. ABD'nin anlaşmaya dönme ihtimalinin tartışıldığı toplantıda taraflar ortak çabaları olumlu şekilde ele almaya hazır olduklarını ifade etti. Anlaşmanın yeniden tam ve etkili şekilde uygulanması için yöntemlerin değerlendirildiği görüşmede "Katılımcılar, yaptırımların kaldırılmasıyla nükleer faaliyetlerin yürütülmesine yönelik tedbirleri açık şekilde belirlemek amacıyla ortak komisyonunun toplantısına gelecek hafta Viyana'da devam etme konusunda mutabakata vardı" denildi. Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te İran’la imzalanan anlaşmadan 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Yeni başkan Biden ise İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyalini vermişti.