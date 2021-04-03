Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YPG/PKK’lı teröristler, mart ayında il genelindeki kontrol noktalarında ve evlere yaptıkları baskınlarda, yaşları 21-34 arasındaki en az 2 bin 700 kişiyi silah zoruyla alıkoydu. Çoğunluğu Araplardan oluşan gençler, geçici olarak Haseke şehir merkezindeki Panorama bölgesindeki YPG/PKK’nın sözde sevk merkezinde bir hafta boyunca tutuluyor. Teröristler, alıkoydukları gençleri daha sonra Haseke’deki sözde eğitim kamplarına götürüyor. YPG/PKK Suriye’de kaçırdığı veya alıkoyduğu kişilere terör örgütünün propagandasını yaparak silah kullanmayı öğretirken kaçmamaları için tehdit ediyor. Teröristlerin ocak ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke’de zorla silahaltına alma uygulamasından kaçan bir grup gence ateş açması sonucunda en az bir genç yaralanmıştı. Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor şehirlerinde de benzer uygulamalara başvuruyor. Terör örgütü ocak ayında da 150’den fazla Deyrizorlu genci zorla silahaltına almıştı.