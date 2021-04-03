Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Japon ve Güney Koreli mevkidaşları Shigeru Kitamura ve Suh Hoon ile Maryland eyaletinin Annapolis kentindeki ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi'nde görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Tarafların Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik sorunları üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarının kaydedildiği açıklamada, "Kuzey Kore'nin nükleer ve güdümlü füze programları ile ilgili kaygılar paylaşılmış, sorunun ele alınması ve çözümü konusundaki ortak kararlılık vurgulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Görüşmede ayrıca Kore Savaşı'nın ayırdığı ailelerin yeniden birleştirilmesi, Kovid-19 ve iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği ve askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da demokrasiye derhal dönülmesinin sağlanması için atılacak adımlar tartışıldı.

Kuzey Kore geçen ay iki kısa menzilli güdümlü füze denemesi yapmıştı. Güvenlik uzmanları, uzun aradan sonra yapılan denemelerin yeni ABD yönetimini baskı altına almayı amaçladığı değerlendirmesini yapıyor.