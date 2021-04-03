Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin Birmingham şehrinde kontrolden çıkan iki pitbull cinsi köpek, bahçesine girerek 80 yaşlarındaki kadına saldırdı. Bağırmalar üzerine komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kadının aldığı yaralardan dolayı ağır yaralı olduğunu fark etti. Evin bahçesine inen hava ambulansıyla hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Polis, kadının vücudunun ısırık yaralarıyla dolu olduğunu söyledi. Köpekleri yakalamak için askeri polisler geniş bir katılımla operasyon başlattı. Köpekler, yaşlı bir adamın getirdiği bayıltıcı silahla vurularak yakalandı. Köpeklerin akıbetine daha sonra karar verilecek. Polis ve adli tıp, evde inceleme başlattı. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesede otopsi yapılacak. Köpeklerin 43 yaşındaki sahibi, tehlikeli türde hayvan besleyerek ölüme yol açmaktan tutuklandı.