Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 89 bin 129 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 392 bin 260'a ulaştı.

Ülkede en yüksek günlük Covid-19 vakası sayısı, son olarak 20 Eylül 2020'de 92 bin 605 ile kaydedilmişti.

Son 24 saatte 724 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 164 bin 110'ya yükseldi.

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 47 bin 913 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü. Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi halinde tam kapanmaya gidilebileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıkları için virüse yakalandıkları tespit edildi.

Eyalette, salgınla mücadele kapsamında PCR ve antijen testlerinin maliyetleri düşürüldü.

Ülkede yurt içi kaynaklı vakaların yüksek görüldüğü diğer eyaletler Karnataka (4991), Çhattisgarh (4174) ve Delhi (3594) olarak sıralanıyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.​​​​​​​