Pentagon, üst düzey başkanlık personeli ve First Lady’yi taşıyacak uçak alımı konusunda Exosonic firmasıyla sözleşme yaptı. Uçak, sesten iki kat hızlı hareket edebilecek ve ulaşım süresini yarı yarıya azaltacak. Firmanın web sitesine göre uçak, sesten hızlı hareket ederken oluşan ses bombası işitilmeyecek.

Normalde 70 kişi için yapılacak uçak, başkanlık için 31 kişilik olarak dönüştürülecek. Uçak, teorik olarak karada saatte 1.380 kilometre hıza ulaşabiliyor. İki özel süit bulunacak uçak en lüks malzemelerle donatılacak. ABD’de başkanlar Air Force One isimli uçağı kullanıyor. Firmanın iç tasarım yetkilisi Stephanie Chahan, bu uçağın Air Force Two olarak kullanılacağını ve farklı görevler için esnek bir şekilde tasarlanacağını söyledi. Uçakta ne tür yeni teknolojiler kullanılacağı açıklanmadı. Uçağın 2030’ların ortalarında hizmete girmesi bekleniyor. ABD’de halen iki Air Force One uçağı bulunuyor. Bunlar 1981-1989 yılları arasında başkanlık yapan Ronald Reagan döneminden kalma.