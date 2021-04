Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Resmî olarak bildirilen vaka ve ölüm sayılarına göre dünya genelinde her 60 kişiden biri Covid-19'a yakalanırken her 2.754 kişiden biri de bu virüsten hayatını kaybetti. İspanya'da her 619 kişiden biri, ABD'de her 586 kişiden biri virüsten öldü.

