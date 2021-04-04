Çin basınındaki haberlere göre Jiangsu eyaletindeki Shenyang-Haikou otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü
04.04.2021 - 08:11 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : çin,çin kaza,
779715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/779715.aspx
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