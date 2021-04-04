Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin basınındaki haberlere göre Jiangsu eyaletindeki Shenyang-Haikou otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.