Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile ABD arasında ilk olarak 1992 yılında imzalanan ve bugüne kadar 4 kez uzatılan uzayda işbirliği anlaşması 2030 yılına kadar tekrar uzatıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında tarafların yaptığı istişareler sonrasında sonuca bağlanan anlaşmanın uzatılması ile ilgili Rusya Bakanlar Kurulu karar aldı. Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin tarafından sabah onaylanan kararnameye göre anlaşma 2030 yılına kadar geçerliliğini koruyacak.

Rusya'da hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Mişustin’in imzaladığı kararname ile ilgili, “Rusya ile ABD arasında uzayda barışçıl amaçlarla araştırma yapılmasını öngören işbirliği anlaşması 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli olacak. Anlaşma süresinin uzatılma kararı Başbakan Mihail Mişustin tarafından onaylandı. Karar, Amerikan tarafı ile ilk olarak üzerinde çalışıldı ve yenileme prosedürü, diplomatik notaların karşılıklı tesliminin ardından tamamlanacak” denildi.