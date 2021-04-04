Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 11 bin 680 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1572'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 932 bin 74'e çıktığını kaydeden Lari, 161 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 63 bin 160 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 57'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 650 bin 569'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 111 bin 118 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 47 şehrin "kırmızı", 126 şehrin "turuncu", 247 şehrin "sarı" ve 28 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.