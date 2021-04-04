Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde eski Piney Point fosfat madeninde radyoaktif atık suların tutulduğu depodan önemli miktarda sızıntı olduğu tespit edildi. Tampa Bay bölgesindeki tesiste su altında depolanan atık maddelerin içinde küçük miktarlarda da olsa, doğal olarak oluşan radyoaktif radyum ve uranyum bulunuyor. Atıklar aynı zamanda yüksek oranda radon gazı çıkmasına yol açıyor. Florida Çevre Koruma Departmanı’na göre asıl endişe mevcut sızıntıdan ziyade deponun her an çökebilecek olması. Florida Valisi Ron DeSantis de bu yüzden bölgede olağanüstü durum ilan etti. Yetkililer, sızıntıyı önleme teşebbüsünün başarısız olması üzerine bölgede 300’den fazla evin tahliye edilmesini istedi. Ertesi gün, tahliye edilecek bölgenin kapsamı daha da genişletildi. Haber yayın kuruluşu Florida Phoenix, sitenin “Florida tarihindeki en büyük çevre felaketlerinden biri” olduğunu bildirdi.