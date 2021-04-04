Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri analist Pavel Felgenhauer (69), Rusya’da Rosbalt haber kuruluşuna verdiği mülakatta, “Kriz Avrupa savaşına, hatta daha da kötüsü, dünya savaşına yol açabilir” dedi. Rusya’nın Voronezh, Rostov ve Krasnodar bölgelerindeki büyük askeri hareketliliğine dikkat çeken Felgenhauer, “Açıkçası büyük bir operasyona hazırlık yapılıyor ve başka güçler de getirilecek” dedi. Rus analist, ülkesinin Ukrayna’da Odessa ve Mykolaiv şehirlerine “Normandiya tarzı çıkarmalar” yapmayı planladığını iddia etti. Rusya, Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölge ile ilhak ettiğini açıkladığı Kırım’da büyük miktarda askeri kuvvet bulunduruyor.