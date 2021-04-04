Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de Leicestershire polisi, Loughborough caddesinde kırmızı ışıkta geçen Peugeot marka otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde arabanın arkasında canlı bir koyun olduğunu gören polisler, şaşırdı. Arka koltukların gerisindeki hayvanın sağlığı yerinde. Sürücü ve yolcu, koyunu yasal bir şekilde satın aldıklarını ifade etseler de polis, koyunun nereden geldiğinin tespiti için soruşturma başlattı. İlginç olayı Facebook sayfasında paylaşan Leicestershire polisi, koyunu satan kişiyi bulmaları halinde arabadakiler hakkında herhangi bir işlem yapamayacaklarını bildirdi. Trafik muayenesi yapılmamış ve sigortası olmayan araca el konuldu.