Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya’nın Flores Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda can kaybı yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Jati, sel ve heyelanlardan Flores Adası'nın doğusundaki Lamanele köyündeki en az 49 ailenin etkilendiğini ifade ederek, "Lamanele köyünde düzinelerce ev çamura gömüldü, birçok ev selden etkilendi” dedi. Flores'in doğusundaki Adonara Adası'nda sel nedeni ile bir köprünün çöktüğünü belirten Jati, arama kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Doğu Timor’da 8 can kaybı

Doğu Timor Başbakan Yardımcısı José Reis yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar ve seller nedeni ile birçok can kaybı yaşandığını belirterek, "Çöken yollar, devrilen ağaçlar bazı bölgelere erişimi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Reis ayrıca, sel ve heyelanları Doğu Timor'da 40 yılın en kötü felaketi olarak nitelendirdi.

Şiddetli yağışların Doğu Timor’un başkenti Dili yakınlarında meydana gelen heyelanda aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede şiddetli yağış sonrası elektrik kesintisi yaşandığı ve Devlet Başkanlık sarayının sular altında kaldığı belirtildi.

Endonezya ve Doğu Timor’da şiddetli yağışlar devam edebilir

Endonezya hava ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, tropikal bir siklonun Nusa Tenggara eyaletinin güney kesimi ile Doğu Timor'un kuzey kıyısı arasındaki Savu Boğazlarına yaklaştığını ve siklonun daha fazla yağmur, dalga ve rüzgar getirebileceği konusunda uyardı.