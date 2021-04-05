Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova eski cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin istifa etmesiyle bu görevi vekaleten yürüten Meclis Başkanı Vyosa Osmani, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu. İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin (VV) adayı olan Osmani, oylamanın üçüncü turunda 71 milletvekilinin oyunu alarak oy çokluğuyla seçimi kazandı. Osmani'nin cumhurbaşkanı seçilmesine Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Sırp Listesi destek vermedi.

Kosova'nın Mitrovica şehrinde 17 Mayıs 1982'de dünyaya gelen Osmani, ilkokul ve liseyi bu şehirde bitirdi. Kosova Meclis Başkanı olarak görev yapan Osmani, eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini de vekaleten yürütüyordu. Kasım 2020’de koronavirüse yakalanan Osmani, tedavi sürecinin ardından görevinin başına döndü. Evli ve iki çocuk annesi olan Osmani, ana dili Arnavutçanın yanı sıra Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Sırpça da biliyor.