Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar Covid-19'a yakalanan kişilerin sayısı 900 bin 996, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 169 oldu.

Ülkede birkaç haftadır artan vaka sayılarında ise az da olsa azalma görüldü. Haftalık verilerin ortalamasını yayımlayan Sciensano'ya göre, son 7 günün ortalaması önceki haftaya göre yüzde 6 azalarak 4436 olarak kaydedildi.

Hastanede Covid-19 nedeniyle tedavi görenlerin sayısı 2921 olurken yoğun bakıma alınanların sayısı 832 oldu. Ülkede toplam yoğun bakım yatak sayısının 2000 civarında olduğu belirtiliyor.

Belçika'da ekimdeki ikinci dalgadan sonra alınan tedbirlerle azalan vakalar marta kadar günlük 2000 civarında yatay seyretmişti ancak mart başında grafik yükselmeye başlamış, federal hükümet üçüncü dalga endişesiyle tedbirleri gevşetme kararını ertelemişti.