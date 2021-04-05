Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Ünlü İngiliz şarkıcı Phil Collins'in (70) eski karısı Orianne Cevey (47), evliliği sırasında yaşadığı “dehşeti” anlattı. Eski kocasında ileri derecede alkol problemi olduğunu ve sürekli alkolün tetiklediği depresyon içinde olduğunu belirten Cevey, “Yalnızdım. Altın kafeste gibiydim. Biri depresyondaysa ona yardım etmek çok zor” diye konuştu. Collins’ten ayrılan Cevey, Ağustos 2020’de Thomas Bates (31) ile evlendi.

Phil Collins’in, 1999’da evlendiği Cevey’den iki oğlu var. 2006’da 47 milyon dolarlık anlaşmayla boşanarak dünyayı şaşırtan çift, daha sonra barışarak 2019’a kadar Miami’de birlikte yaşadı.