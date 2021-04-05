Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Gerçek ismi Melanie Thandiwe Newton (48) olan İngiliz aktris, ilk filmindeki telaffuz hatasının ceremesini ömrü boyunca çekti. 1991’de Nicole Kidman ve Noah Taylor ile birlikte Avustralya’da çekilen filmde ismi “Thandie” olarak yer alınca Newton, 30 sene boyunca tüm film ve televizyon programlarında bu ismi kullanmak zorunda kaldı. British Vogue dergisine mülakat veren Newton, gerçek ismine ancak 30 sene sonra kavuştuğunu ifade etti. Newton, “İsmim Thandiwe. Aslında hep öyleydi. Zaten benim olanı geri alıyorum” ifadesini kullandı. Aktris, derginin kapağında da sahne ismiyle değil gerçek ismiyle yer aldı.