Çift, Brownhills’de çocuklarını bebek arabasıyla gezdirirken bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hızla 18 yaşındaki anne ve bebek arabasına çarptı. Kaldırımda anne ve bebeğe çarparak onları duvara yapıştıran sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra altı kilometre uzakta yakalanarak gözaltına alınan sürücü, tehlikeli bir şekilde araç kullanarak ölüme yol açmakla suçlanıyor. minik bebek ise olay yerinde hayatını kaybetti. Genç anne sinir krizleri geçirdi. Arabanın trafik muayenesinin tam ama vergilerinin ödenmemiş olduğu belirtildi.
Dışarı çıkarıldığı ilk gün araba çarptı, iki haftalık bebek öldü
05.04.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Camaron Morris ve Codie Holyman çifti, prematüre dünyaya gelen iki haftalık bebekleri Ciaran’ı, doğumundan bu yana ilk kez dışarı çıkardı.
Etiketler : bebek,anne,çocuk,öldü,
780144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/780144.aspx
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