Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift, Brownhills’de çocuklarını bebek arabasıyla gezdirirken bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hızla 18 yaşındaki anne ve bebek arabasına çarptı. Kaldırımda anne ve bebeğe çarparak onları duvara yapıştıran sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra altı kilometre uzakta yakalanarak gözaltına alınan sürücü, tehlikeli bir şekilde araç kullanarak ölüme yol açmakla suçlanıyor. minik bebek ise olay yerinde hayatını kaybetti. Genç anne sinir krizleri geçirdi. Arabanın trafik muayenesinin tam ama vergilerinin ödenmemiş olduğu belirtildi.