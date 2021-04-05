Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 385 olduğunu duyurarak, 64’ü yerel olmak üzere toplam 70 yeni vakanın tespit edildiğini, 38 kişinin taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 1’inin KKTC’ye havayolu ile geldiğini, 5’inin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 42’sinin başkent Lefkoşa, 7'sinin Girne, 13’ünün Gazimağusa ve 2’sinin ise İskele bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

KKTC’de toplam vaka sayısı 4 bin 628’e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.