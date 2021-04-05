Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son günlerdeki hareketlerinin Ukrayna, NATO üyeleri ve Avrupa için ciddi bir tehdit olduğunu kaydetti.

Johnson'a sürekli desteği için teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın yalnız olmadığını hissediyoruz. G7 ülkeleri bizi destekliyor. NATO üyelik hareket planı Ukrayna için yüksek öncelikli." ifadelerini kullandı.

- Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.