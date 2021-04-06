Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 82 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 537 kişinin enfekte olduğu, 9 bin 3 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, böylelikle vefat sayısının 7 bin 283'e, vakaların 639 bin 444'e, iyileşenlerin sayısının da 552 bin 764'e yükseldiği ifade edildi.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 39 kişinin daha vefat ettiği, 6 bin 423 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 664 kişinin iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 14 bin 502'ye, vaka sayısının 879 bin 991'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 784 bin 199'a çıktığı kaydedildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 20 kişinin hayatını kaybettiği, 1148 yeni vaka tespit edildiği, 598 kişinin iyileştiği belirtildi.

Son verilerle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 757'ye, vaka sayısının 163 bin 442'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının da 149 bin 836'ya ulaştığı aktarıldı