Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gana Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gana'nın Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinden Şeyh Ahmet Dalmook Al Maktum'un özel ofisinden 3,4 milyon doz Sputnik V aşısı hibe edildiği belirtildi.

Açıklamada, hibe edilen aşıların Gana hükümeti ile Al Maktum'un özel ofisiyle yapılan anlaşmanın bir parçası olduğu ifade edildi.

Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) 822 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel aşılama sürecinde şimdiye kadar 800 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 90 bin 900 kişi virüse yakalandı, bunlardan 88 bin 674'ü sağlığına kavuştu, 752 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.