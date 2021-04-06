Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Askeri Başsavcısı Gulam Abbas Türki, görevini yeni Başsavcıya devrettiği törende, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türki, Ukrayna uçağının düşürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 10 İranlı yetkili hakkında iddianame düzenlendiğini açıklarken, iddianameye konu olan kişiler, suçlama ve istenen cezalarla ilgili detay paylaşmadı.

Gulam Abbas Türki, 7 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, uçak kazası ile ilgili olayda kusurlu olduğu tespit edilen kişilerden sadece birinin tutuklu bulunduğunu, diğerlerinin kefaletle serbest bırakıldığını bildirmişti.

Düşürülen Ukrayna uçağı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra, 30 Aralık 2020'de, hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.