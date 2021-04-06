Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Ingenuity isimli helikopter, cumartesi günü Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’taki yeni nesil uzay aracı Perseverance’tan ilk kez çıktı. NASA, helikopterin Kızıl Gezegen’deki ilk testinin başarılı geçtiğini bildirdi. Ingenuity, eksi 25 derece soğuktan etkilenmedi. Helikopterin donması ve bozulmasından endişe ediliyordu. Ingenuity, önümüzdeki günlerde gezegendeki ilk uçuşunu yapacak. Helikopter, bunun için birkaç gün önemli testlerden geçecek. Testlerden sonra helikopter ilk kez havalanacak ve bir süre dolaştıktan sonra yere inecek.